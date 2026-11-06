Гражданин Греции Иоаннис Айдинидис предстал перед судом в Лондоне, Великобритания, и не признал вину в слежке за журналистом лондонского телеканала Iran International. Его обвиняют в осуществлении наблюдения от имени иностранной разведывательной службы.

Обвинения по закону о национальной безопасности

Как сообщает Cyprus Mail, 46-летнему Айдинидису предъявили обвинения в мае по британскому Закону о национальной безопасности. На момент ареста он проживал в Мюнхене, Германия, и родился в Грузии.

Ранее полиция заявляла, что действия Айдинидиса, вероятно, осуществлялись в интересах Ирана. Тегеран неоднократно отрицал причастность к нападениям или заговорам в Великобритании.

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Две поездки в Великобританию

Во время первого судебного заседания прокуроры заявили, что мужчина дважды приезжал в Великобританию — в апреле и мае — для слежки за журналистом Iran International. Телеканал критически освещает деятельность правительства Ирана.

Айдинидис остался под стражей до начала судебного разбирательства, которое запланировано на май следующего года.

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