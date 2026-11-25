23 ноября в Лондоне, Великобритания, начались технические переговоры по предложенной Международной морской организацией (IMO) рамочной программе Net-Zero для судоходства. Рабочая группа по выбросам парниковых газов будет работать до 27 ноября, а ее выводы рассмотрят на 85-й сессии Комитета IMO по защите морской среды, запланированной на 30 ноября — 3 декабря, сообщает Cyprus Mail.

Проект рамочной программы сочетает глобальный стандарт морского топлива с механизмом взимания платежей с судов в зависимости от их выбросов парниковых газов. Его одобрили в виде проекта в апреле 2025 года, однако формальное принятие отложили в октябре того же года из-за отсутствия согласия между правительствами.

Топливо и инвестиции

Судовладельцы ожидают четких правил, поскольку при заказе новых судов им необходимо выбирать топливо и технологии для судов, которые могут эксплуатироваться от 20 до 25 лет. Президент Кипрской судоходной палаты Андреас Неофиту заявил, что согласованный в апреле 2025 года проект больше не является жизнеспособным глобальным решением. Он призвал создать единую, глобальную и прагматичную систему регулирования под эгидой IMO.

Согласно исследованию Lloyd’s Register, в январе 2026 года в портфеле заказов было 1942 судна, способных использовать альтернативное топливо. Они составляли 47% мирового портфеля заказов по тоннажу. В то же время инфраструктура остается неравномерной: бункеровка сжиженным природным газом была доступна в 222 портах мира, метанолом — в 25, а коммерческая бункеровка аммиаком состоялась лишь в одном порту Южной Кореи.

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Различается и стоимость топлива. В октябре в Сингапуре низкосернистое морское топливо в среднем стоило 22,78 доллара за гигаджоуль, смесь биотоплива B24 — 27 долларов, сжиженный природный газ — 28,48 доллара, а экологически устойчивый метанол — 48,47 доллара.

Риск дублирования платежей

Европейские судоходные компании уже подпадают под действие Системы торговли выбросами ЕС и правил FuelEU Maritime. 18 ноября девять международных судоходных организаций, в том числе BIMCO, Международная палата судоходства, INTERTANKO и World Shipping Council, призвали согласовать международные правила. Они предупредили, что наложение национальных и региональных мер может привести к неоднократной оплате одних и тех же выбросов.

Экологическая коалиция Clean Shipping Coalition, напротив, призвала правительства не откладывать принятие рамочной программы. Помимо выбросов, комитет IMO рассмотрит поправки к Конвенции об управлении балластными водами, изменения к Конвенции MARPOL, данные о потреблении топлива и углеродной интенсивности судов, а также меры по сокращению пластикового мусора и подводного шума от судоходства.

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