На национальной церемонии памяти у Кенотафа в центре Лондона в Великобритании ветеранов Второй мировой войны было больше, чем бывших премьер-министров страны. В мероприятии приняли участие около дюжины ветеранов и девять бывших глав правительства. Вероятно, это мог быть последний такой случай, сообщает The Guardian.

Старшим среди ветеранов был Джеффри Бреретон, служивший в Королевских военно-воздушных силах. В 1940 году он добровольцем вступил в RAF в возрасте 19 лет и во время Битвы за Британию работал механиком самолётов Hurricane.

Бывшие премьер-министры и королевская семья

Энди Бернем впервые принял участие в церемонии вместе с восемью другими бывшими премьер-министрами. Среди присутствовавших были 83-летний Джон Мейджор, Кир Стармер и Лиз Трасс. На балконе над Уайтхоллом также находились жена Бернема Мари-Франс ван Хил, Виктория Стармер, муж Трасс Хью О’Лири, муж Терезы Мэй Филип, Сара, жена Гордона Брауна, и Акшата Мерти, жена Риши Сунака.

Первый венок возложил король Карл, одетый в форму фельдмаршала. Вместе с ним был его сын Уильям в чёрной военной форме. Лидер Reform UK Найджел Фараж также впервые возложил венок. Партия получила право участвовать в церемонии после того, как её представительство в парламенте выросло до восьми депутатов.

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Марш ветеранов

За несколько минут до начала церемонии одного из солдат, участвовавших в параде на Уайтхолле, вынесли на носилках после обморока. Король Карл возглавил двухминутное молчание. После его окончания прозвучал артиллерийский выстрел, а горнисты Королевской морской пехоты исполнили сигнал Last Post.

После службы около 10 тысяч ветеранов приняли участие в марше по Уайтхоллу, где были представлены более 300 военных и гражданских организаций. Некоторые участники приветствовали толпу и отдавали честь, часть пожилых ветеранов передвигалась в инвалидных колясках или на электроскутерах. Самым молодым участником был восьмилетний Ронан Донкастер, который шёл в честь своего отца — гвардейца 1-го батальона Колдстримской гвардии, умершего в апреле 2024 года.

Памятные службы также состоялись в Эннискиллене в Северной Ирландии, а также в Эдинбурге и Глазго в Шотландии. В Эннискиллене присутствовали ирландский таойшех Михол Мартин и министр по делам Северной Ирландии Крис Брайант.

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