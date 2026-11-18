В лондонской Национальной галерее в Великобритании экспонируются все десять сохранившихся портретов фламандского художника Яна ван Эйка. Об этом сообщает Der Spiegel.

Выставка в Лондоне

Издание описывает эту экспозицию как редкую возможность увидеть вместе все десять сохранившихся портретов мастера. Der Spiegel называет ван Эйка фламандским гением. В заголовке публикации его характеризуют как изобретателя «я».

Der Spiegel также отмечает, что выставка вызвала напряжение в экспертных кругах. Автор назвала лондонский показ сенсацией и предложила внимательно присмотреться к глазам персонажей на полотнах.

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Портрет 1433 года

Одной из работ на выставке является «Портрет мужчины (автопортрет?)», датированный 1433 годом. Знак вопроса в названии, приведенном изданием, означает, что отождествление изображенного с самим художником подается как предположение.

Этот портрет в подписи к опубликованной Der Spiegel фотографии назван первым лицом лондонской выставки.

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