На Мадагаскаре правоохранители ликвидировали 13 центров интернет-мошенничества, которыми преимущественно управляли граждане Китая. По данным властей страны, рейды в августе и сентябре проводились при участии Министерства юстиции США. Минюст США считает, что часть операций могла быть перенесена на Мадагаскар из Камбоджи после усиления правоохранительных действий там, сообщает The Japan Times.

Криптоактивы и тысячи устройств

Министерство юстиции Мадагаскара заявило, что 148 граждан Китая были экстрадированы в КНР. Американская сторона сообщила об изъятии за один день криптовалюты примерно на 52 млн долларов, а также об обработке более 3200 электронных устройств.

По данным следствия, центры занимались романтическим мошенничеством, махинациями с криптовалютами и инвестициями. Координатор подразделения по киберпреступности министерства коммуникаций Мадагаскара Цитохаина Ралихивао связал появление таких объектов на острове с ликвидацией мошеннических комплексов возле границы Камбоджи и Таиланда в 2025 году.

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Вероятные жертвы торговли людьми

Власти Мадагаскара также удерживали около 20 граждан Кении, Руанды, Уганды и Зимбабве. Согласно предварительным выводам чиновников, некоторые из них могли быть жертвами торговли людьми. Начальник уголовного подразделения полиции Хассан Муиньи сообщил, что людей вербовали через Facebook на работу в коммерческой сфере, а после прибытия на Мадагаскар у многих отбирали паспорта и принуждали к мошенничеству.

ФБР в судебном документе, опубликованном Министерством юстиции США, указало, что трое граждан Бразилии сначала откликнулись на вакансии в интернете и оказались в мошенническом комплексе в Камбодже. Позднее в начале мая 2026 года их перевезли в столицу Мадагаскара Антананариву — частично из-за вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом и активности полиции против таких центров в Камбодже.

По словам Муиньи, эти центры преимущественно нацеливались на англоязычные страны, в частности США, Канаду и Пакистан. Американские власти назвали гражданина Малайзии Чуи Кок Ва предполагаемым руководителем одной из схем романтического мошенничества.

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