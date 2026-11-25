Испано-турецкая торгово-промышленная палата наградила в Мадриде программу реактивных учебных самолетов Hürjet, реализуемую при участии Airbus Spain и Turkish Aerospace Industries для Воздушно-космических сил Испании. Как сообщает Anadolu Agency, награду вручили во время 10-й ежегодной церемонии палаты.

Награду получили руководитель программы Hürjet в Airbus Spain Рауль Росино Льямас, директор по корпоративному маркетингу и коммуникациям Turkish Aerospace Бертан Курт и глава авиационного подразделения компании Мустафа Гюрсой. Награду вручил генерал-лейтенант Мигель Иворра Руис.

Контракт на 30 самолетов

В рамках программы Turkish Aerospace отвечает за проектирование и начальное производство самолетов, а Airbus Spain координирует работы в Испании и адаптирует машины к оперативным требованиям Воздушно-космических сил Испании.

В декабре 2025 года Испания заключила контракт на 2,6 млрд евро, или 2,85 млрд долларов, на учебную программу, рассчитанную на 30 самолетов Hürjet. Они должны заменить устаревшие учебные самолеты F-5. Это первый экспортный контракт на реактивный учебный самолет турецкой разработки и производства.

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Airbus планирует начать поставки первой партии из 21 самолета в 2028 году. Все 30 машин адаптируют к требованиям Испании. Поставки адаптированных самолетов, известных как SAETA II, а также наземной учебной системы запланированы на 2031–2035 годы. Генеральный директор Turkish Aerospace Мехмет Демироглу в октябре заявил, что Испания также планирует приобрести еще 15 самолетов.

Другие награды церемонии

Палата также отметила испанскую технологическую компанию Indra за длительное сотрудничество с Турцией, присутствие в стране и вклад в стратегические сектора, в частности оборону и энергетику. Награды получили и почетные консулы Турции в Испании за работу по укреплению двусторонних связей.

Председатель палаты Ясемен Корукчу заявила, что оборонная сфера играет все более важную роль в отношениях между странами. Посол Турции в Испании Нюкет Кючюкель Эзберчи назвала Испанию особым партнером Турции и вручила награды почетным консулам.

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