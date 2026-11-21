В Майами, США, ночные заказы через Uber Eats в первые часы после запуска Grand Theft Auto VI выросли более чем на 30% по сравнению с двумя предыдущими четвергами. Речь идет о промежутке с полуночи до 5:00 в ночь релиза, сообщает Fortune.

Rockstar Games, входящая в Take-Two Interactive, заявила, что мировые розничные продажи GTA VI в первый день составили примерно 3,79 млрд долларов. Компания назвала это крупнейшим запуском в истории индустрии развлечений. Игра вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S — более чем через 13 лет после релиза предыдущей части серии.

Еда и энергетики для игроков

Uber Eats предложил акции на продукты, которые удобно есть одной рукой во время игры: наггетсы McDonald’s, бескостные крылышки Wingstop, пиццу Papa John’s и бургеры Whopper Jr. от Burger King. По данным Uber Eats, в масштабах США заказы Red Bull Watermelon выросли на 95%, Totino’s Pizza Rolls — на 54%, а Ghost Sour Strips — на 46%.

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DoorDash также сообщил о росте заказов чипсов, бургеров, картофеля фри и пиццы более чем на 10% в промежутке между 21:00 и 2:00 по восточному времени США по сравнению со средним показателем шести предыдущих сред. Спрос на энергетические напитки вырос более чем на 20%. В Майами поздние заказы увеличились почти на четверть, а в Филадельфии, Детройте и Атланте зафиксировали двузначный рост.

Спрос на аксессуары и трансляции

По данным DoorDash, больше всего выросли заказы контроллеров и других игровых аксессуаров — на 450%. Спрос на HDMI-кабели повысился на 440%, на гарнитуры — на 70%. Количество поисковых запросов GTA VI в приложении за неделю до запуска выросло более чем на 940%.

По данным Streams Charts, за первые два дня GTA VI собрала больше времени просмотра прямых трансляций, чем любая другая игра за полную неделю после запуска. Общее время просмотра Twitch выросло на 61% по сравнению с двумя днями до релиза. Аналитическая компания Sensor Tower ожидает, что за первые 30 дней игра обеспечит более 50 млн дополнительных посещений американских приложений ресторанов и доставки еды.

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