Исследователи Флоридского международного университета в Майами выяснили, что склонность человека привлекать комаров зависит от вида насекомого. В исследовании, опубликованном в журнале iScience, ученые проверили реакцию трех видов комаров на 119 добровольцев. Как сообщает ScienceDaily, ни один участник не привлек все три вида комаров.

Разные сигналы для разных видов

Команда изучала Aedes aegypti, Aedes albopictus, известного как азиатский тигровый комар, и Culex quinquefasciatus, или южного домового комара. Эти виды могут распространять, в частности, желтую лихорадку, денге, Зику и лихорадку Западного Нила.

Aedes aegypti, который преимущественно кусает днем, чаще выбирал людей без дополнительных ароматов и с более низким уровнем определенных летучих химических соединений на коже. Этот вид также продемонстрировал незначительное предпочтение мужчин. Азиатского тигрового комара больше привлекали люди, чья кожа выделяла более высокие уровни кетонов и природных летучих соединений растительного происхождения.

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Роль микробиома кожи

Южный домовый комар, который питается после наступления темноты, оказался особенно чувствительным к микробиому кожи — совокупности бактерий, грибов и других микроорганизмов, обитающих на ней. Некоторые семейства бактерий делали человека более привлекательным для этих комаров, тогда как другие, по наблюдениям исследователей, могли их отпугивать.

Ученые одновременно собирали образцы запаха тела и микробиома участников и сопоставляли их с наблюдениями за выбором комаров. Кожа человека выделяет смесь из более чем тысячи летучих органических соединений, значительная часть которых еще не полностью изучена. Результаты указывают на связь между предпочтениями насекомых и химическим и микробным составом кожи.

Перспектива целевых репеллентов

Исследователи считают, что выделение компонентов человеческого запаха, которые привлекают или отпугивают конкретные виды комаров, может стать основой для видоспецифичных репеллентов. Такой подход также может помочь сосредоточить профилактические меры на тех видах комаров, которые распространяют болезни в конкретном регионе.

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