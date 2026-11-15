Пассажирский самолет Copa Airlines и грузовой самолет UPS столкнулись во время руления в Международном аэропорту Майами в США. По меньшей мере два человека пострадали, сообщает The Hindu.

Столкновение во время руления

Инцидент произошел примерно в 21:15 в субботу, 14 ноября. По данным Федерального управления гражданской авиации США, законцовка крыла Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines ударилась в нос грузового Boeing 767 компании UPS.

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Авиадиспетчеры дали экипажу UPS указание уступить дорогу самолету Copa Airlines. Федеральное управление гражданской авиации расследует обстоятельства столкновения.

Пассажиры покинули самолет

Самолет Copa Airlines прибыл в Майами из Панама-Сити, тогда как борт UPS готовился к вылету в Боготу, Колумбия. По данным издания, с пассажирского самолета вышли все 166 пассажиров и шесть членов экипажа. После этого самолет Copa Airlines вернули к терминалу.

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