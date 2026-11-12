В малайзийской Путраджае комплекс Nasyrul Quran, который власти страны называют крупнейшим центром производства Корана в Малайзии, может печатать до 3 миллионов экземпляров священной книги мусульман ежегодно на 30 языках. Перед началом работы в типографии сотрудники должны находиться в состоянии вуду — ритуального очищения, которое мусульмане совершают перед молитвой и при работе с Кораном, сообщает Taipei Times.

Контроль на каждом этапе

Ежедневно Nasyrul Quran печатает около 15 тысяч экземпляров, а за производством следят от 50 до 80 сотрудников. Сначала страницы печатают на больших листах и проверяют, соответствуют ли цвета установленным стандартам. Затем специалисты ищут ошибки в тексте, после чего одобренные листы передают на следующий этап.

Проверку проводят эксперты, известные как Ладжна Ташех: они должны свободно владеть арабским языком или знать весь Коран наизусть. Машины складывают около 8 тысяч листов в час, затем страницы повторно проверяют, собирают в блоки, сшивают и переплетают в твердые обложки. После завершения каждый экземпляр еще раз проверяют и взвешивают: он должен весить около одного килограмма, а отклонение может указывать на лишние или отсутствующие страницы.

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Каллиграфия и местные мотивы

Проект был начат в 1987 году двумя людьми, а создание первого рукописного экземпляра заняло десять лет. Председатель некоммерческой организации Yayasan Restu Абдул Латифф отметил, что переписывание Корана является искусством благодаря каллиграфии. Поскольку Малайзия не является арабоязычной страной, команде пришлось освоить арабский язык и искусство оформления рукописей.

В комплексе создают издания с орнаментами, вдохновленными культурами стран, на языках которых выходят переводы. В частности, работа над китайским изданием Корана длилась семь лет; за ней следили преподаватели, владевшие китайским и арабским языками. Его оформление и цветовая гамма вдохновлены китайской культурой.

Nasyrul Quran демонстрирует редкие рукописи, в том числе написанное от руки издание Mushaf Malaysia. На переписывание одной страницы может уходить от шести до десяти часов, а создание полного Корана объемом около 600 страниц занимает от двух до семи лет. Экземпляры комплекса продаются, а неправительственным организациям для благотворительного распространения их предоставляют бесплатно при условии, что они не будут перепродаваться.

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