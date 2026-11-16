В предлагаемом мангровом лесном заповеднике Лунду на юго-западе Саравака в Малайзии фотоловушки за почти три года 59 раз зафиксировали редкую плоскоголовую кошку Prionailurus planiceps. Наблюдения также показали, что вид, который традиционно считался исключительно ночным, активен не только ночью, но и днем, сообщает Mongabay.

Предпочтение возвышенных участков

Исследователи устанавливали камеры на территории площадью 3582 гектара с августа 2021 года по май 2024 года. Больше всего фото и видео — 49 — получили в водно-болотных угодьях, где преобладает пальма нибонг Oncosperma tigillarium.

Эти участки, которые не затапливаются приливами, расположены на высоте 10–20 метров над уровнем моря. Там есть пресноводные лужи, которые могут быть благоприятными местами для охоты на рыбу и земноводных. В болотах, затапливаемых приливами и расположенных на уровне моря или вблизи него, вид зафиксировали только один раз.

В то же время ведущий автор исследования, научный сотрудник Лесного департамента Саравака Ахмад Ампенг, привел Mongabay распределение 58 обнаружений: 48 — в среде нибонга, девять — в среде buta-buta и одно — в зарослях пальмы нипа.

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Активность днем и котенок

В среде нибонга активность плоскоголовых кошек достигала пика примерно в полночь, однако регистрации продолжались до позднего утра и во второй половине дня. По оценке Ампенга, это свидетельствует о том, что режим активности вида может быть более гибким, чем считалось ранее.

Камеры также зафиксировали взрослую самку с котенком. По словам исследователя, это является свидетельством присутствия вида и возможной репродуктивной активности в исследуемой местности.

Плоскоголовая кошка внесена в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Она составила лишь 0,8% из 7426 регистраций диких животных, сделанных камерами, поэтому этих данных недостаточно для широкой оценки численности популяции на Борнео.

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