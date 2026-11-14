14 ноября в малайзийском штате Малакка проходят выборы в законодательное собрание штата: почти 700 тысяч избирателей должны выбрать представителей в 28 округах. За мандаты борются 79 кандидатов. Как сообщает Channel NewsAsia, для формирования правительства штата политической силе или коалиции необходимо получить не менее 15 мест.

В 11 округах кандидаты соревнуются в двустороннем формате, еще в 11 — в трехстороннем, а в шести — в четырехстороннем. На предыдущих выборах в Малакке в 2021 году коалиция Barisan Nasional получила 21 мандат, Pakatan Harapan — пять, а Perikatan Nasional — два.

Союзы на выборах

Barisan Nasional и Perikatan Nasional выступают на выборах в формальном союзе, разделив между собой округа: Barisan Nasional выдвинула кандидатов в 23 округах, Perikatan Nasional — в пяти. Обе коалиции стремятся избежать распыления голосов малайско-мусульманского электората.

Коалиция премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима Pakatan Harapan участвует в выборах в 24 округах. В то же время она впервые после выхода Parti Pribumi Bersatu Malaysia из состава Pakatan Harapan в 2020 году испытывает неформальное взаимодействие с этой партией. Bersatu выдвинула кандидатов в семи округах и в четырех из них избежала прямого противостояния с Pakatan Harapan.

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По данным социологического центра ILHAM Centre, союз Barisan Nasional и Perikatan Nasional имеет преимущество в 24 округах, тогда как Pakatan Harapan центр считает защищенной в двух. Еще два округа ILHAM Centre назвал конкурентными. Аналитик Джеймс Чин также предположил, что альянс может получить не менее 24 из 28 мандатов.

Ключевые округа и молодые избиратели

Среди округов, за которыми следят наиболее внимательно, — Буки-Катил, где бывший главный министр штата Адли Захари из Pakatan Harapan баллотируется на третий срок. В округе Аер-Керох доля избирателей китайского происхождения составляет 46%, а малайцев — 44%; место с 2008 года принадлежит Democratic Action Party.

Избиратели в возрасте от 18 до 39 лет составляют 325 047 человек, или 47,34% от 687 697 зарегистрированных избирателей штата. В кампании для этой группы поднимались темы занятости, доходов, жилья, образования и стоимости жизни. Политолог Сивамуруген Пандиан прогнозирует явку на уровне 60–65% и считает, что решающими могут стать голоса молодежи и избирателей, проживающих за пределами штата.

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