В Испании Ла Лига, «Атлетик» из Бильбао и «Малага» осудили предполагаемые расистские оскорбления братьев Иньяки и Нико Уильямс во время матча в Малаге. Игра на стадионе «Ла-Росаледа» 28 ноября завершилась победой «Атлетика» со счетом 4:3, сообщает Channel NewsAsia.

Болельщика вывели со стадиона

В Ла Лиге заявили, что одного человека вывели со стадиона после сообщений об инцидентах. В отношении этого человека должны быть приняты дисциплинарные меры. Лига также сообщила, что предпримет соответствующие юридические действия.

Ла Лига подчеркнула, что расизму и проявлениям ненависти нет места в спорте, и осудила оскорбления, которые, по ее данным, были адресованы братьям Уильямс во время матча «Малага» — «Атлетик».

Баскский общественный вещатель EITB сообщил, что его камера у поля зафиксировала выкрики «обезьяна» в адрес капитана «Атлетика» Иньяки Уильямса в компенсированное время. Это произошло после его столкновения с соперником в штрафной площади «Малаги», когда футболист оставался на газоне.

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Журналист EITB также заявил, что Нико Уильямса якобы оскорбили на расовой почве ранее в матче — после того, как он забил третий гол «Атлетика» с передачи брата. При этом в записи это выражение не слышно из-за шума после взятия ворот.

«Атлетик» осудил расистские оскорбления своих игроков с трибун. «Малага» заявила, что установила личность болельщика и приостановит действие его сезонного абонемента в качестве меры предосторожности до рассмотрения жалобы.

Клуб сообщил, что контактирует с полицией, чтобы выяснить, могли ли другие зрители быть причастны к инциденту, и готов содействовать расследованию. Иньяки Уильямс также подвергался расистским оскорблениям во время выездного матча против «Эспаньола» в Барселоне 25 января 2020 года.

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