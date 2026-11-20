В Мали исследователи выявили проблему с сочетанием моноклонального антитела L9LS и новой вакцины против малярии для младенцев. По их данным, антитело препятствовало действию вакцины, поэтому ученые приостановили планы использовать эту комбинацию для защиты детей раннего возраста.

Результаты испытания

Как сообщает STAT News, в испытании с участием младенцев в Мали L9LS продемонстрировало 78% эффективности по сравнению с плацебо в защите от паразита малярии в течение шестимесячного сезона передачи малярии.

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Этот результат схож с данными предыдущих исследований L9LS среди детей старшего возраста и взрослых. Исследователи и специалисты общественного здравоохранения рассматривали антитело как средство, одна инъекция которого могла бы обеспечить защиту на несколько месяцев.

Пересмотр подхода для младенцев

Моноклональное антитело планировали использовать в качестве дополнительной защиты для младенцев до начала введения им вакцин против малярии. Новые результаты поставили под сомнение именно такой комбинированный подход, хотя исследователи считают, что L9LS может оставаться полезным инструментом профилактики малярии.

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