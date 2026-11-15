В Маниле, столице Филиппин, в воскресенье, 15 ноября, открылся региональный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Лидеры стран региона должны рассмотреть вопросы торговли, безопасности и затяжного энергетического кризиса, а также примут мировых лидеров.

Визит Трампа в конце саммита

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, прибудет в Манилу во вторник — в конце саммита. Его визит может включать встречу на полях мероприятия с представителями других стран «Квад» — Индии, Японии и Австралии.

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Это может стать первой встречей «Квад» во время второго президентского срока Трампа. Объединение в целом направлено на противодействие региональному влиянию Китая.

Дальнейшие международные встречи

Встреча «Квад» может состояться за несколько дней до запланированной встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, главой государства-агрессора России, в Шэньчжэне. О программе саммита и запланированном приезде президента США сообщает The Japan Times.

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