Международная команда морских геологов обнаружила в Марианской впадине в западной части Тихого океана доказательства самых глубоких из известных взрывных вулканических извержений. Как сообщает Channel NewsAsia, пирокластические породы нашли на глубинах до 6,5 км под поверхностью океана возле Бездны Челленджера — самой глубокой известной точки морского дна.

Образцы с океанского дна

Для исследования стен Марианской впадины ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат Jason/Medea. Он совершил 10 погружений: семь — в районе фор-арка возле Бездны Челленджера, еще три — на меньших глубинах возле Гуама из-за погодных условий.

Аппарат зафиксировал и собрал пирокластические породы, состоящие из обломков горных пород, вулканического стекла и мелкозернистой сцементированной массы. Такие породы являются характерным признаком взрывного вулканического извержения. По словам исследователей, ранее их не обнаруживали на столь большой глубине.

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Возраст пород еще не установлен

Руководитель исследования, геолог Роберт Стерн, назвал собранные образцы безошибочным продуктом вулканического извержения. При этом ученые не наблюдали само извержение и еще не нашли жерла, из которых извергался пирокластический материал.

Точный возраст пород пока неизвестен, хотя по геологическим меркам они выглядят относительно молодыми. Исследователи также пытаются выяснить, как взрывные извержения могли происходить при чрезвычайно высоком давлении воды на такой глубине. Результаты работы описаны в журнале Frontiers in Earth Science.

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