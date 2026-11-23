В районе Бездны Челленджера в Марианской впадине исследователи обнаружили следы взрывного вулканического извержения на глубине около 6 тысяч метров. Речь идет о самом глубоком известном пирокластическом вулканическом потоке. О находке сообщает Live Science.

Находка в вулканически спокойной зоне

Пирокластические отложения зафиксировали на склонах Бездны Челленджера — самой глубокой части Марианской впадины и Мирового океана. Камеры дистанционно управляемого аппарата Jason/Medea во время погружения в 2014 году зафиксировали плоские скальные образования в трех местах на участке протяженностью примерно 100 километров.

Образцы пород, поднятые на борт судна, содержали вулканическое стекло и имели структуру пирокластического потока. Исследователи отмечают, что вулканическое стекло быстро разрушается в океанской воде, поэтому его наличие свидетельствует об относительно недавнем возрасте извержений. Сейчас породы датируют точнее.

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Давление должно было сдерживать взрывное извержение

Бездна Челленджера расположена в западной части Тихого океана, где Тихоокеанская плита погружается под Марианскую плиту. Исследованная зона находится между желобом и океаническим хребтом. Ученые ожидали, что она будет вулканически спокойной, поскольку, согласно обычным представлениям, в этой части зоны субдукции недостаточно тепла для образования магмы.

На глубине обнаруженных потоков давление воды эквивалентно примерно 592 земным атмосферам. В таких условиях растворенные в магме вода и углекислый газ обычно не могут быстро расширяться и вызывать взрывное извержение. Авторы исследования предполагают, что процесс мог быть связан со сверхкритическим флюидом — состоянием вещества со свойствами газа и жидкости.

Наблюдения также указывают, что земная кора в этом районе растягивается по-разному с восточной и западной сторон. Дальнейшие геохимические исследования собранных пород могут помочь установить происхождение магмы и объяснить вулканизм в этом необычном участке Марианской системы.

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