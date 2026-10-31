Археологи обнаружили на памятнике Уэд-Бехт на северо-западе Марокко масштабное сооружение, которое, вероятно, имело оборонительное назначение. Его первоначальное строительство датируют периодом примерно 4–3,5 тысячи лет назад. Как сообщает ScienceDaily, это самая древняя подтвержденная крупная оборонительная конструкция в Северной Африке за пределами Египта.

Ров, вал и стена на гребне

Новые раскопки 2023 года уточнили характер сооружения, следы которого замечали еще с 1930-х годов. На узком участке гребня между рекой и оврагом исследователи зафиксировали многофазную систему из рва, вала и стены. Она отсекала и защищала южный край гребня Уэд-Бехт.

Радиоуглеродное датирование отложений, связанных с этими конструкциями, отнесло их первоначальное возведение ко времени, соответствующему бронзовому веку в других частях западного Средиземноморья. Ученые считают, что строительство такой системы требовало планирования, координации и мобилизации рабочей силы.

Точная угроза, для которой строились укрепления, неизвестна. Исследователи предполагают, что они могли быть связаны с ростом конкуренции за землю и ресурсы или с контролем перемещения по территории, а не обязательно с внешним вторжением.

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Поселение и связи Средиземноморья

Раскопки в Уэд-Бехте также выявили значительную концентрацию человеческой деятельности на площади не менее 10 гектаров. Самый ранний крупный этап существования памятника приходится на середину IV и начало III тысячелетия до нашей эры — финальный неолит. Тогдашняя община выращивала ячмень и пшеницу, использовала дикие растения и содержала скот.

На памятнике нашли тысячи шлифованных каменных топоров и других орудий, а также керамику, иногда украшенную росписью. Исследователи не установили, было ли Уэд-Бехт постоянным поселением или сезонным центром, однако называют его важным центром в ландшафте северо-западного Марокко.

В XI–XIII веках нашей эры гребень использовали повторно: оборонительное сооружение перестроили, на соседнем холме появился хутор или ферма, а между двумя участками устроили кладбище. Исследователи также указывают на связи общин северо-западной Африки с более широкими средиземноморскими сетями, в частности с территориями современных Испании и Португалии.

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