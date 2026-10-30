В мексиканском Матаморосе, штат Тамаулипас, сообщили о дорожных блокадах после задержания федеральными силами Акселя Альфредо Карденаса Родригеса. Как сообщает Mexico News Daily, задержанный является сыном Хосе Альфредо Карденаса Мартинеса, известного как Эль Контадор. По данным El Economista, Карденас Мартинес возглавляет фракцию «Сиклонес» картеля Персидского залива.

Задержание в Матаморосе

Министр обороны Омар Гарсия Харфуч заявил, что подразделения спецназначения мексиканской армии и Национальная гвардия задержали в Матаморосе двух человек, среди которых был Карденас Родригес. По его словам, задержанного идентифицировали как второго по командованию во фракции «Сиклонес».

Гарсия Харфуч утверждает, что Карденас Родригес связан с убийствами, похищениями, вымогательством и контрабандой наркотиков, оружия и людей в США. Чиновник также заявил, что его считают ответственным за нападение на сотрудников мексиканского секретариата безопасности 17 мая, в результате которого погиб один сотрудник правоохранительных органов, а еще несколько получили ранения. По данным министра, во время операции изъяли оружие, магазины, боеприпасы, наркотики и автомобиль, а обоих задержанных самолетом доставили в Мехико.

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Блокады и работа мостов

Представительство правительства Тамаулипаса по вопросам безопасности сообщило о задержании «приоритетной цели», связанной с организованной преступной группой, не назвав имени подозреваемого. Власти посоветовали жителям избегать заблокированных районов, пользоваться альтернативными маршрутами и следить за официальными сообщениями.

Блокады зафиксировали в Матаморосе и Рио-Браво, а также на автодорогах между Матаморосом и Рейносой и между Матаморосом и Сьюдад-Викторией. По информации газеты Reforma, для перекрытия движения использовали общественный транспорт, грузовики и автомобили, из которых водителей заставляли выйти. Также поступали сообщения о стрельбе в Матаморосе и других районах Тамаулипаса.

Полиция американского Браунсвилла сообщила о временном закрытии всех международных мостов между городом в штате Техас и Матаморосом из-за инцидента, связанного с безопасностью. Позже она заявила о восстановлении обычной работы мостов. Министерство образования Тамаулипаса также отменило послеобеденные занятия в школах Матамороса.

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