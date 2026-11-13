В австралийском городе Маунт-Айза федеральное правительство и власти штата Квинсленд согласовали финансирование технико-экономического обоснования предложенного центра исследований критических минералов. Об этом сообщает ABC News.

Городской совет Маунт-Айзы и Университет Квинсленда ранее представили бизнес-план центра, заявленная стоимость которого составляет 145 млн долларов. Горнодобывающие компании смогут анализировать там образцы пород из местных месторождений, чтобы определять присутствующие минералы и оценивать целесообразность их добычи.

Финансирование обоснования

Федеральное правительство и правительство Квинсленда выделят на технико-экономическое обоснование по 241 250 долларов. Еще 482 500 долларов должен предоставить городской совет Маунт-Айзы.

Помощник федерального министра ресурсов Энтони Чизголм заявил, что проект должен помочь подтвердить потенциал региона и привлечь инвестиции промышленности. Центр планируют разместить возле аэропорта Маунт-Айзы, между шахтой Джордж-Фишер и аэропортом.

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Экономическая альтернатива

Проект рассматривают на фоне закрытия подземной медной шахты в Маунт-Айзе в июле 2025 года. Тогда в сообществе с населением около 19 тысяч человек почти 500 работников потеряли работу.

В то же время в более широком регионе Северо-Западной минеральной провинции реализуются около 85 проектов в сфере критических минералов. Директор Института устойчивых минералов Университета Квинсленда Рик Валента отметил, что местная база для анализа может сократить расходы и задержки, связанные с отправкой образцов пород в другие части Квинсленда, Австралии или за границу.

По оценкам, центр может создать до 50 постоянных рабочих мест. Если проект будет реализован, объект будет работать вместе с аналогичными учреждениями в Маккае и Таунсвилле: первоначальный анализ будут проводить в Маунт-Айзе, мелкомасштабные испытания — в Маккае, а крупномасштабные — в Таунсвилле.

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