В городе Маунт-Гамбьер на юго-востоке Австралии на главной торговой улице Commercial Street растет число пустующих помещений и объявлений о сдаче в аренду. Высокие процентные ставки, инфляция, увеличение операционных расходов и онлайн-покупки усиливают давление на местный розничный бизнес, сообщает ABC News.

Маунт-Гамбьер с населением около 30 тысяч человек является коммерческим центром более широкого региона Лаймстоун-Кост. Его торговая жизнь традиционно была сосредоточена на Commercial Street. Однако на участке протяженностью 1,2 километра между улицами Wehl и Crouch сейчас работает немного розничных магазинов.

Расходы на большие помещения

Совладелица магазина Country Attitude Кэти Гандольфи, которая ведет бизнес на этой улице 22 года, отметила, что сокращение числа магазинов вредит всем предпринимателям. По ее словам, менее активная главная улица может побудить покупателей искать нужные товары за пределами города.

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Глава Торговой палаты Маунт-Гамбьера Сэмюел Тейлор заявил, что содержание больших торговых площадей на Commercial Street становится все менее жизнеспособным. Большие помещения требуют большего запаса товаров для выкладки, а непроданные товары ежедневно увеличивают расходы бизнеса. По его мнению, предприниматели переходят к модели меньших и более дешевых помещений, тогда как крупным ретейлерам выгоднее переезжать с традиционной центральной улицы из-за арендных и операционных расходов.

Ставка на услуги и новые заведения

Кэти Гандольфи также обратила внимание, что на Commercial Street все чаще открываются заведения общественного питания и компании сферы услуг, в частности медицинские кабинеты и парикмахерские. Такие услуги требуют личного визита клиента, поэтому меньше зависят от онлайн-торговли.

В то же время на улице появляются новые предприятия. Кейран Хайн две недели назад открыла магазин мороженого и сладостей Lollies & Scoops, а два помещения, которые ранее пустовали, уже сдали в аренду. Мэр Маунт-Гамбьера Линетт Мартин назвала изменения среди арендаторов цикличными и сообщила, что городской совет работает над генеральным планом центрального делового района, предусматривающим обновление главной улицы.

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