Депутаты Конгресса Мехико предложили усилить уголовную ответственность за отравление животных в общественных местах. Один из законопроектов предусматривает до девяти лет лишения свободы, если в результате отравления животное погибло. Инициативы появились после гибели четырех собак из-за токсичных приманок в районе Кондеса, сообщает Mexico News Daily.

Наказание за отравление

Депутат от Партии труда Диана Барраган внесла предложение прямо определить отравление как отягчающее обстоятельство по делам о жестоком обращении с животными. Согласно ее проекту, отравление, повлекшее травмирование животного, может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Если животное погибло, наказание составит от трех до девяти лет.

Проект предлагает распространить эти нормы на токсичные вещества, загрязненную пищу, а также другие химические или биологические агенты. Барраган заявила, что действующее законодательство оставляет пробелы, поскольку отдельно не определяет отравление. Она также обратила внимание на опасность токсичных приманок в парках, садах и на тротуарах для детей и прохожих.

Другие законодательные инициативы

Депутат от партии «Гражданское движение» Луиса Фернанда Ледесма Альписар предложила увеличивать сроки лишения свободы и штрафы до двух третей за раскладывание нескольких отравленных приманок или повторные нападения. Ее инициатива также предусматривает возможность временно запрещать осужденным покупать, усыновлять или ухаживать за животными после освобождения. Такие ограничения предлагают вносить в реестр лиц, осужденных за жестокое обращение с животными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще одно предложение депутата от Институционно-революционной партии Тании Нанетт Лариос Перес предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы за убийство животных или создание угрозы их жизни либо здоровью посредством яда, вредных химикатов, скрытых острых предметов или приманок с примесями. Все проекты передали на рассмотрение комитетов.

Дело об отравленных приманках

Расследование по делу 58-летнего Сальвадора «N» продолжается. Прокуратура утверждает, что с 26 по 28 октября он оставлял в парке Испании и на прилегающих улицах куски мяса и сосиски со спрятанными таблетками метомила — высокотоксичного инсектицида. По данным прокуратуры, было получено семь жалоб от владельцев животных: четыре собаки погибли, еще три проходили лечение.

Мужчину задержали 30 октября возле парка, а на следующий день ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Суд оставил его под стражей на время расследования, на завершение которого следователям дали два месяца. Сальвадор «N» не был признан виновным. Следователи также проверяют его утверждение, что он якобы действовал в ответ на нападение собаки на его сына.

Читай нас в