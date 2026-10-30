В Мехико, Мексика, полиция задержала 58-летнего мужчину, которого следователи проверяют на возможную причастность к оставлению возле парка Эспанья отравленного мяса. От него погибли четыре собаки. Как сообщает Mexico News Daily, прокуратура Мехико подчеркнула, что причастность задержанного к гибели животных еще устанавливается.

Задержание возле парка

Мужчину, которого правоохранители назвали Сальвадором «N», остановили в пятницу около 6:20 на перекрестке улиц Атликско и Хуан Эскути — примерно в квартале от парка. По данным прокуратуры, он был похож на человека, изображение которого распространялось в социальных сетях.

Правоохранители заявили, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к полицейским, поэтому его задержали за сопротивление правоохранителям и передали прокурорам. Следователи анализируют видеозаписи и опрашивают людей, чтобы подтвердить его личность и установить, где он находился во время возможного отравления собак.

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Отравленное мясо и расследование

Прокуратура сообщила о четырех погибших собаках и трех заявлениях от их владельцев. Первые случаи смерти животных во вторник стали основанием для расследования жестокого обращения с животными. В среду после лечения в ветеринарной больнице возле парка Мехико умерла четвертая собака — метис, тогда как двух других животных после лечения выписали.

По словам генерального прокурора Мехико Берты Алькальде Лухан, экспертиза обнаружила в капсулах внутри мяса метомил — высокотоксичный инсектицид. По данным La Jornada, власти изъяли 14 кусков предположительно отравленного мяса: четыре во вторник в парке Эспанья, девять на следующий день в парке и на прилегающих улицах, еще один — неподалеку в четверг.

По предварительной версии полиции, отравленные куски колбасы могли оставить в качестве мести после нападения собаки на родственника задержанного несколькими днями ранее. В то же время власти не установили этот мотив. Мэр района Куаутемок Алессандра Рохо де ла Вега призвала посетителей парков Эспанья и Мехико не позволять домашним животным подбирать еду с земли и сообщать следствию известную им информацию.

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