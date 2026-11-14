В немецкой земле Мекленбург — Передняя Померания все три партии одобрили коалиционное соглашение о союзе Социал-демократической партии Германии, Левых и Зеленых. Как сообщает Der Spiegel, это будет первое в Германии земельное правительство такого формата. Вечером соглашение планируют подписать в Грайфсвальде.

Единогласная поддержка СДПГ

Левые и Зеленые поддержали документ ранее, а СДПГ одобрила его на внеочередном партийном съезде в Гюстрове. Голосование социал-демократов было единогласным.

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Премьер-министр земли Мануэла Швезиг, представляющая СДПГ, выступила в Гюстрове перед примерно 120 делегатами. Она назвала коалиционное соглашение сильным и заявила, что во многих его положениях отражена позиция социал-демократов.

Отказ от сотрудничества с АдГ

Швезиг также подчеркнула, что коалиция СДПГ, Зеленых и Левых не будет сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии». В Шверине, столице земли, вскоре должно начать работу коалиционное правительство трех партий.

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