В мексиканском городе Уруапан около 2 500 человек приняли участие в марше за справедливость и мир, посвященном первой годовщине убийства мэра Карлоса Мансо. Шествие возглавила его партнерша и действующая мэр города Гресия Кирос, сообщает Mexico News Daily.

Участники отправились от памятника генералу Ласаро Карденасу и дошли до площади Морелос — места, где Мансо был застрелен 1 ноября 2025 года во время мероприятия ко Дню мертвых.

Статуя в честь мэра

В конце марша на центральной площади Уруапана открыли статую в честь погибшего мэра. Кирос, которая сменила Мансо на посту мэра через несколько дней после его гибели, была в футболке с его изображением. Часть участников марша надела сомбреро, похожие на те, которые носил Мансо.

Призыв к независимому расследованию

Кирос призвала президентку Мексики Клаудию Шейнбаум обеспечить тщательное, независимое и прозрачное расследование убийства. Она заявила, что проверить необходимо всех причастных, независимо от их политического, экономического или иного влияния.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По ее словам, она не стремится к мести или осуждению людей без доказательств, но требует привлечь к ответственности виновных в преступлении. Кирос также подчеркнула, что сам факт задержаний еще не означает восстановления справедливости для семьи погибшего.

В связи с убийством Мансо были арестованы более 30 человек, среди которых семеро его охранников. По сообщению издания, убийство, вероятно, организовал Рамон Анхель Альварес Айяла, известный как R1, которого называют предполагаемым руководителем преступной ячейки, связанной с картелем «Новое поколение Халиско».

Стрелком был 17-летний юноша, который после задержания погиб от рук сотрудника муниципальной полиции. В публикации в социальных сетях Кирос также заявила, что нельзя нормализовать насилие, убийства мэров и страх того, что дети могут исчезнуть в штате Мичоакан.

Читай нас в