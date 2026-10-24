В Мексике 58,1% людей в возрасте от 18 лет считают проживание в своем городе небезопасным. Это самый низкий показатель с сентября 2013 года, когда Национальный институт статистики и географии INEGI начал проводить такие измерения, сообщает Mexico News Daily.

Опрос INEGI в сентябре 2026 года охватил около 28 тысяч домохозяйств в 91 городе всех 32 штатов страны. Респондентов, постоянно проживающих в частных жилищах определенных городских районов, спрашивали о проблемах в их сообществах и ощущении безопасности в городе и общественных местах.

Безопасность в городе и общественных местах

Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч заявил, что жители 28 из 91 города отметили существенное улучшение восприятия безопасности по сравнению с сентябрем 2025 года. По его словам, участники опроса также сообщали о меньшем количестве ограблений и случаев стрельбы, которые они наблюдали или о которых слышали в своих сообществах.

В то же время результаты исследования отражают именно восприятие гражданами безопасности, а не количество совершенных преступлений. Больше всего респондентов — 68,7% — чувствовали себя небезопасно возле банкоматов на улице. Еще 61,8% указали, что не чувствуют себя безопасно на улицах, 61,1% — в общественном транспорте, а 55,3% — на трассах.

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Города с самыми высокими и низкими показателями

Наибольшая доля жителей, считающих свой город небезопасным, была зафиксирована в Ирапуато — 90,5%. Далее следуют Чильпансинго-де-лос-Браво с 86,9% и Масатлан с 85,8%.

Самый низкий показатель был в Сан-Педро-Гарса-Гарсия — 5,8%. В районе Бенито-Хуарес в Мехико он составил 13,8%, а в Сан-Николас-де-лос-Гарса и Пьедрас-Неграс — по 14,3%.

По сравнению с июнем доля тех, кто считал проживание в городе небезопасным, выросла, в частности, в Эрмосильо — с 43,2% до 53,2%, в Ласаро-Карденасе — с 33% до 42,3%, а в Сьюдад-Виктории — с 47,5% до 56,5%. Наиболее заметное квартальное снижение зафиксировали в Сан-Франсиско-де-Кампече, Тлальнепантла-де-Бас и Сьюдад-Обрегоне.

Помимо безопасности, 83,1% опрошенных назвали значительной проблемой выбоины на улицах и проспектах. На перебои и утечки в системе питьевого водоснабжения пожаловались 61,2% респондентов, а 57% упомянули забитые ливневые стоки.

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