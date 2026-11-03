В Мексике с 3 ноября ограничили использование мобильных телефонов и электронных планшетов в государственных и частных начальных и средних школах. Новые правила действуют во время уроков и перемен, сообщает Mexico News Daily.

Цель новых правил

Министерство образования Мексики объявило об изменениях под лозунгом «Выключи экран и включи воображение». Решение основано на постановлении Национального совета органов образования, который 18 сентября решил урегулировать использование телефонов и планшетов в школах.

Министр образования Марио Дельгадо Каррильо заявил, что ограничения должны усилить концентрацию учеников, социальное взаимодействие в школах и ответственное использование технологий. «Мы хотим возвращения общения на школьных дворах, разговоров в коридорах, а также сосредоточенности и дружбы, которые возникают в классе», — сказал он.

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Правила для старшей школы

Для учреждений полного среднего образования каждая школа будет самостоятельно определять правила использования устройств. Их должны согласовывать с образовательным сообществом с учетом потребностей учеников и местного контекста.

Новые рекомендации разработали после консультаций с экспертами, педагогами и родителями. По словам Дельгадо, 81% из 565 тысяч опрошенных работников сферы образования поддержали введение правил, которые гарантировали бы безопасное использование устройств в образовательных целях. Представители органов образования всех 32 административных единиц Мексики согласились внедрить эти меры.

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