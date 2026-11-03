В городе Пачука в центральном мексиканском штате Идальго потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 210. Два человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Федеральное агентство гражданской авиации Мексики.

Авария через минуту после вылета

Самолет, оператором которого была компания Grupo Aeroespacial Avspace, вылетел из Национального аэропорта Пачука в 9:30 по местному времени. Он направлялся в Международный аэропорт Куэрнавака в штате Морелос.

По данным агентства гражданской авиации, Cessna упал во время первоначального набора высоты — через минуту после взлета. В этот момент он находился примерно в 500 метрах от начала взлетно-посадочной полосы 21.

Предварительно установлено, что самолет упал на проспекте Тесонтле в районе Вента-Приета в Пачуке, за пределами аэропорта, в городской зоне возле взлетно-посадочной полосы.

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Расследование продолжается

На место аварии прибыли сотрудники командования аэропорта Пачука, чтобы провести необходимые процедуры и скоординировать действия соответствующих служб. Федеральное агентство гражданской авиации начало административное расследование обстоятельств катастрофы.

Имена погибших и их роли на борту не раскрывались. Ведомство также не сообщало о возможных технических неисправностях, погодных условиях или других факторах аварии, а также о возможных пострадавших или повреждениях на земле. Предварительных выводов о причинах катастрофы нет.

Cessna 210 — одномоторный самолет, используемый для частных полетов и авиации общего назначения.

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