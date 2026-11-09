В мексиканском Матаморосе полицейские открыли огонь с вертолета по пикапу, в котором ехала семья. Во время операции по противодействию наркоторговле погибла 7-летняя Аранса, родившаяся в США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на прокуратуру штата Тамаулипас.

По данным прокуратуры, девочка получила ранение головы в результате полицейской стрельбы. Матаморос расположен на границе с американским Браунсвиллом в штате Техас.

Свидетельства матери

Мать погибшей рассказала мексиканским СМИ, что ехала в пикапе с мужем и пятью детьми, когда заметила полицейский вертолет, следовавший за их автомобилем. По ее словам, семья остановилась, а муж вышел из машины, чтобы сказать силовикам, что в салоне находятся гражданские с детьми. Несмотря на это, по автомобилю открыли огонь.

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Расследование стрельбы

Генеральный прокурор штата Тамаулипас Хесус Говеа заявил телеканалу Milenio, что правоохранители реагировали на нападение с земли, которому, по его словам, они подверглись во время дорожных блокад. Полицейских, открывших огонь, не задержали, однако Говеа сообщил о существенном прогрессе в расследовании.

29 октября полиция задержала в Матаморосе местного криминального деятеля, после чего вооруженные люди устроили в городе ряд дорожных блокад. По данным KABB-TV, задержанным был Альфредо Карденас Родригес, известный как Аксель, которого называют вероятным высокопоставленным участником группировки Ciclones в составе картеля Гольфо. Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч заявил, что Родригеса связывают с убийствами, похищениями, вымогательством и контрабандой наркотиков, оружия и людей в США. После операции консульство США в Матаморосе издало для своих сотрудников распоряжение оставаться в укрытиях.

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