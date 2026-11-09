В Мексике федеральные и региональные силы безопасности начали поиски мэра города Рио-Браво в штате Тамаулипас Мигеля Анхеля Альмараса Мальдонадо. По сообщениям местных СМИ, вооруженные люди перехватили его в субботу днем, когда он путешествовал с членами семьи.

Поиски в трех штатах

Федеральные органы безопасности заявили, что Кабинет безопасности страны совместно с властями штатов Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Тамаулипас проводит расследование и поисковые мероприятия для установления местонахождения мэра Рио-Браво.

К операции привлечены федеральные учреждения, а также прокуратуры штатов Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас. Они должны выяснить обстоятельства инцидента и содействовать освобождению мэра и людей, находившихся вместе с ним, сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перехват на автодороге

Полиция штата Сан-Луис-Потоси мобилизовалась рано утром в воскресенье после того, как установила, что перехват произошел на территории штата Сакатекас. Речь идет об участке автодороги Сан-Тибурсио—Ванегас.

Местонахождение и состояние здоровья Альмараса Мальдонадо и его родственников не раскрываются. Власти также не сообщали о требованиях выкупа или причастности конкретного картеля. Мэр является членом мексиканской Партии национального действия.

Читай нас в