Эдгар Аарон Васкес Альварадо, известный под псевдонимами El General и El Lic., погиб во время операции федеральных сил в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес в штате Мехико. Мексиканские власти считают его вероятным основателем преступной группировки Cartel Nuevo Imperio.

Как сообщает The Rio Times, операция состоялась 5 ноября 2026 года. По данным Кабинета безопасности Мексики, сотрудников федеральных ведомств обстреляли во время операции, связанной с исполнением ордера. Васкес Альварадо погиб в перестрелке.

Участие федеральных ведомств

В операции участвовали представители Министерства безопасности Мексики, ВМС, следственного подразделения Генеральной прокуратуры и Национального разведывательного центра. Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч подтвердил смерть Васкеса Альварадо в публикации в X.

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Во время операции также погиб еще один человек, личность которого власти не раскрыли. О задержаниях или изъятии предметов не сообщалось. Гарсия Харфуч заявил, что следствие продолжит устанавливать и разыскивать других участников группировки.

Расследование и санкции США

По данным мексиканских властей, Васкес Альварадо основал Cartel Nuevo Imperio в 2017 году вместе с Оскаром Антонио Гарсией Альварадо, известным как El 300, который сейчас находится в тюрьме. Следователи рассматривали Васкеса Альварадо как вероятного заказчика убийства Мильтона Моралеса Фигероа — координатора специального оперативного подразделения полиции Мехико, которого застрелили в июле 2024 года.

По данным властей, его также расследовали по делам о похищениях, вымогательствах, убийствах, незаконном захвате земель, отмывании денег, хищении топлива и наркотрафике в США и Канаду. В ноябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против него санкции. Как отметил Гарсия Харфуч, американское ведомство обвинило Васкеса Альварадо в защите бывшего канадского олимпийского сноубордиста Райана Джеймса Веддинга, которому в США предъявили обвинения по делу о торговле кокаином.

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