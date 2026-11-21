Мексиканские военные задержали в штате Синалоа Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, который входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР беглецов. Операция произошла в пятницу вечером в городе Гуасаве. Вместе с ним были задержаны еще двое предполагаемых руководителей его группировки, сообщает The Guardian.

Операция в Гуасаве

По данным Министерства обороны Мексики, в операции участвовали элитные военные подразделения, которым помогала американская разведка. Ведомство заявило, что силовики незаметно прибыли в определенную зону, однако попали под обстрел и атаку с применением взрывчатки.

После этого военные вошли в дом и задержали троих мужчин. Их эвакуировали военным самолетом в Мехико для передачи прокурорам. Во время перестрелки в городе возникла паника: на видео и фотографиях видны гражданские, убегающие от стрельбы во время бейсбольного матча на стадионе Kuroda Park, а также сгоревшие автомобили.

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Обвинения и розыск

Месу Флореса разыскивали более 10 лет. С 2017 года Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая непосредственно привела бы к его задержанию или осуждению.

На плакате ФБР указано, что организация Месы Флореса якобы занималась хранением, распространением и ввозом в США героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны. Министерство обороны Мексики также заявило, что он якобы является лидером преступной организации Beltrán Leyva, союзной группировке Mayos — одной из двух конкурирующих фракций картеля Синалоа.

Вместе с Месой Флоресом задержали Хермана N по прозвищу Серафин, которого называют его предполагаемым заместителем, и Хосе N, которого считают предполагаемым финансовым оператором группировки Beltrán Leyva. В США Месе Флоресу предъявили несколько обвинений в преступлениях, связанных с наркоторговлей, использованием и хранением огнестрельного оружия; в Мексике его разыскивали за организованную преступность и преступления против здоровья населения.

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