В Мексике задержали разыскиваемого ФБР Месу Флореса — The Guardian
Мексиканские военные задержали в штате Синалоа Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, который входил в десятку наиболее разыскиваемых ФБР беглецов. Операция произошла в пятницу вечером в городе Гуасаве. Вместе с ним были задержаны еще двое предполагаемых руководителей его группировки, сообщает The Guardian.
Операция в Гуасаве
По данным Министерства обороны Мексики, в операции участвовали элитные военные подразделения, которым помогала американская разведка. Ведомство заявило, что силовики незаметно прибыли в определенную зону, однако попали под обстрел и атаку с применением взрывчатки.
После этого военные вошли в дом и задержали троих мужчин. Их эвакуировали военным самолетом в Мехико для передачи прокурорам. Во время перестрелки в городе возникла паника: на видео и фотографиях видны гражданские, убегающие от стрельбы во время бейсбольного матча на стадионе Kuroda Park, а также сгоревшие автомобили.
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Обвинения и розыск
Месу Флореса разыскивали более 10 лет. С 2017 года Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая непосредственно привела бы к его задержанию или осуждению.
На плакате ФБР указано, что организация Месы Флореса якобы занималась хранением, распространением и ввозом в США героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны. Министерство обороны Мексики также заявило, что он якобы является лидером преступной организации Beltrán Leyva, союзной группировке Mayos — одной из двух конкурирующих фракций картеля Синалоа.
Вместе с Месой Флоресом задержали Хермана N по прозвищу Серафин, которого называют его предполагаемым заместителем, и Хосе N, которого считают предполагаемым финансовым оператором группировки Beltrán Leyva. В США Месе Флоресу предъявили несколько обвинений в преступлениях, связанных с наркоторговлей, использованием и хранением огнестрельного оружия; в Мексике его разыскивали за организованную преступность и преступления против здоровья населения.