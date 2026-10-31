В малайзийском штате Мелака официально стартовала избирательная кампания перед выборами в законодательную ассамблею штата, назначенными на 14 ноября. За все 28 мест будут бороться 79 кандидатов, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на избирательную комиссию.

Распределение кандидатов

В 11 округах состоится борьба между двумя кандидатами, еще в 11 — между тремя. В шести округах зарегистрировано по четыре кандидата.

Коалиция Pakatan Harapan, которую возглавляет премьер-министр Анвар Ибрагим, выдвинула кандидатов в 24 округах. Партия Parti Pribumi Bersatu Malaysia, или Bersatu, бывшего главы правительства Мухиддина Ясина участвует в выборах в семи округах.

Коалиция Barisan Nasional, являющаяся партнером Pakatan Harapan в федеральном правительстве единства, выдвигает кандидатов в 23 округах в сотрудничестве с Perikatan Nasional. Последняя будет бороться в пяти округах. Партия Malaysian Chinese Association после переговоров получила еще два округа для выдвижения кандидатов — Бандар-Хилир и Кота-Лаксамана.

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Признаки неформального взаимодействия

Pakatan Harapan не выдвинула кандидатов в четырех округах — Ленду, Сунгай-Уданг, Пантай-Кундор и Бембан, где будут баллотироваться представители Bersatu. Опрошенные Channel NewsAsia аналитики расценили это как признак неформального взаимодействия между двумя политическими силами, хотя официального избирательного соглашения они не объявляли.

Президент Bersatu Мухиддин Ясин ранее заявлял, что договоренность поддерживать правительство Анвара Ибрагима во время ключевых парламентских голосований не означает создания избирательного союза. В то же время аналитики считают, что голосование в Мелаке может показать, способна ли Bersatu помочь Pakatan Harapan получить поддержку среди малайских избирателей в преддверии следующих всеобщих выборов, которые должны состояться до февраля 2028 года.

Голосовать смогут почти 690 тысяч зарегистрированных избирателей после 14-дневного периода агитации. Из 79 кандидатов 65 — мужчины, 14 — женщины; самому молодому участнику гонки 24 года, самому старшему — 66. На выборах 2021 года Barisan Nasional получила 21 из 28 мест, Pakatan Harapan — пять, а Perikatan Nasional — два.

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