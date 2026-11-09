В Мельбурне мужчину обвинили в убийстве курьера — The Guardian

В Мельбурне, Австралия, 51-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 47-летнего курьера службы доставки HungryPanda Цзяньмина Фэна. Его также обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью другому курьеру, сообщает The Guardian.

Столкновение в центре города

В пятницу вечером Фэн и еще один курьер в центре Мельбурна столкнулись с мужчиной, который, по данным издания, якобы вмешивался в их велосипеды. Во время столкновения 51-летний мужчина, по версии обвинения, нанес ножевые ранения обоим курьерам.

Экстренные службы прибыли на Фредерик-Уэй, однако спасти Фэна не удалось. Второго пострадавшего, 34-летнего курьера, доставили в больницу с серьезными травмами. По состоянию на понедельник он оставался в медучреждении.

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Задержание и помощь семье

Полиция задержала обвиняемого в субботу. В понедельник утром ему предъявили обвинения по одному эпизоду убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчину оставили под стражей до слушания в магистратском суде Мельбурна.

Фэн был родом из китайской провинции Шэньси и проживал в Австралии около девяти лет. У него остались жена Сюй, двое детей и родители обоих супругов, которые зависели от его заработка.

Возле Государственной библиотеки Мельбурна люди оставляли цветы и записки в память о погибшем. Ассоциация Чайнатауна Мельбурна организовала сбор средств на GoFundMe для оплаты срочной поездки семьи и похорон. К понедельнику в рамках кампании собрали почти 390 тысяч долларов. Компания HungryPanda заявила, что помогает семье с визовыми вопросами, расходами на похороны, финансовой поддержкой и страхованием.

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