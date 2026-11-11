В Австралии сеть учреждений по уходу за пожилыми людьми Arcare усилила меры безопасности в штате Виктория и на других своих объектах после стрельбы возле её центра в пригороде Мельбурна Мейдстоуне. Здание учреждения на Хемпстед-роуд остаётся под охраной полиции.

Где произошла стрельба

Полицию вызвали в Arcare Aged Care незадолго до 4:30 утра в прошлую пятницу. По данным правоохранителей, двое мужчин, одетых в чёрное, вышли из белого внедорожника, после чего прозвучало около 10 выстрелов. Одна пуля попала в здание, а мужчины покинули место происшествия на автомобиле. Физически никто не пострадал, сообщает ABC News.

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Усиленные патрули и расследование

В письме жильцам и их семьям Arcare сообщила, что сотрудничает с полицией штата Виктория и усилила поддержку благополучия жильцов, посетителей и сотрудников. Компания управляет более чем 60 учреждениями по уходу в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия и на Австралийской столичной территории.

Полиция Виктории подтвердила, что сотрудники операции Phoenix патрулируют районы, связанные с инцидентом. Операция направлена на противодействие поджогам и вымогательству, связанным с организованными преступными группировками. Министр правительства Виктории Энтони Карбайнс заявил, что для безопасности жильцов приняты соответствующие меры, а представители департамента здравоохранения оказывают учреждениям поддержку. Следствие также проверяет возможную связь стрельбы с другими инцидентами.

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