В центре Мельбурна в Австралии мужчина погиб от ножевых ранений возле рынка Королевы Виктории, еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает ABC News.

Мужчина умер на месте

По данным полиции штата Виктория, экстренные службы вызвали на Фредерик-Уэй неподалеку от рынка немного после 20:00 в пятницу. На месте обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Медики оказали ему помощь, однако он умер на месте.

Вскоре правоохранители нашли неподалеку второго мужчину в возрасте от 30 до 39 лет. У него было предполагаемое ножевое ранение, после чего его госпитализировали.

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Полиция проверяет версию о целенаправленном нападении

Расследованием занимаются детективы отдела по расследованию убийств. Они выясняют, было ли нападение целенаправленным. Полиция оцепила место происшествия между Куин-стрит и Эй-Беккетт-стрит возле рынка Королевы Виктории.

Задержаний по делу пока не было. Правоохранители обратились к людям, которые могут располагать информацией об инциденте, с просьбой связаться со службой CrimeStoppers.

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