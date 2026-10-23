В Мельбурне, Австралия, полиция арестовала 29 человек после раскрытия двух нелегальных казино в восточных пригородах города. Операция была частью более широкого расследования предполагаемого изготовления наркотиков, сообщает ABC News.

Во время обысков в районах Карнеги, Бокс-Хилл, Балуин-Норт и Саут-Мельбурн детективы изъяли 600 тысяч долларов наличными, семь килограммов метамфетамина, пять килограммов кетамина, нелегальный табак и вейпы. Полицейские также обнаружили огнестрельное оружие, мачете, мечи, кинжалы и оборудование для изготовления наркотиков.

Задержания в начале расследования

В июле, на начальном этапе расследования, полиция арестовала девять человек в Бундуре на севере Мельбурна, которых, по версии следствия, связывают с преступным синдикатом. Среди них были двое граждан Малайзии, гражданин Китая и женщина из Таиланда.

Четырем из них предъявили обвинения, в том числе в незаконном обороте метамфетамина, хранении запрещенного оружия, использовании поддельных документов и распоряжении имуществом, которое предположительно является доходом от преступления. Все четверо остаются под стражей. Еще пятерым задержанным, как ожидает полиция, вручат повестки по делам о наркопреступлениях.

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Два предположительно нелегальных казино

В августе детективы обнаружили в Карнеги предположительно нелегальное казино с несколькими игорными комнатами. По данным полиции, там играли 15 человек, включая двух сотрудников заведения. Всех их допросили и отпустили; полиция ожидает, что им вручат повестки по подозрению в сознательном распоряжении доходами от преступления и пребывании в месте для несанкционированных азартных игр.

20 октября правоохранители обыскали помещение в Бокс-Хилле и обнаружили второе нелегальное казино. Двух предполагаемых операторов задержали на месте. Один из них — 43-летний гражданин Китая — остается под стражей после предъявления обвинений. Другому, 49-летнему мужчине из Балуин-Норта, полиция планирует вручить повестку по аналогичным обвинениям.

Во время других обысков в Бокс-Хилле и Балуин-Норте полицейские также обнаружили наличные, рукописные записи о крупных объемах азартных игр, казино-фишки, четыре единицы огнестрельного оружия, другое оружие, табак и оборудование для изготовления наркотиков.

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