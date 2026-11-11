В Австралии установили личности членов семьи, попавших на любительскую 8-миллиметровую пленку, снятую в пригороде Мельбурна в 1965 году. Владелица записи, британский телевизионный режиссер Карен Уолш, нашла ее среди старых кинопленок своего отца Артура Хауза и обратилась за помощью к радиослушателям.

Как сообщает ABC News, Артур Хауз посетил Австралию в 1965 году, рассматривая возможность переезда вместе с семьей. Позднее он вернулся в Великобританию, привезя кадры из Мельбурна, Сиднея и Перта. Среди них была короткая запись незнакомой семьи возле кирпичного дома: дети играют на подъездной дорожке, а рядом стоят взрослые и пожилая женщина.

Поиск через радиоэфир

Уолш не знала, кого именно снял ее отец, но решила не выбрасывать фрагмент и написала на радиостанцию 774 ABC Melbourne. Ведущие утреннего шоу распространили обращение и направили слушателей к видео в интернете. Пользователи соцсетей обратили внимание на характерный вид дома и зелено-полосатые гаражные двери.

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Историк клуба Volkswagen штата Виктория Крис Скейн узнал в кадре зеленый фургон Kombi со стандартным разделенным лобовым стеклом, выпущенный в 1962 году в Клейтоне. Номерные знаки автомобиля также могли стать подсказкой, однако дорожная служба VicRoads не смогла предоставить данные о владельцах из-за правил конфиденциальности.

Три поколения одной семьи

Запись узнал студент-медик из Сиднея Зак де Бук, которому мать прислала ролик из социальных сетей. Он сразу идентифицировал пятерых человек. ABC подтвердило, что на видео запечатлены три поколения его семьи, жившие в 1960-х годах в пригороде Митчем.

Среди опознанных людей — бабушка Зака Кэтрин Холланд, его двоюродный дядя, прадедушка и прабабушка, а также прапрабабушка. Прабабушка де Бука Дороти Веннер, представительница народа палава, умерла 10 лет назад; в этом году ей исполнился бы 101 год. Кэтрин Холланд не помнит ни съемки, ни Артура Хауза, однако благодаря записи она впервые увидела своих покойных родителей и бабушку в движущихся кадрах.

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