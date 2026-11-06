Исследователи из компаний Layer3 Intel и Synthient обнаружили активность резидентных прокси в сети Белого дома. По данным The Verge, это потенциально могло позволять посторонним людям за несколько долларов арендовать доступ к IP-адресам президентской сети.

Активность 28 прокси-сервисов

Layer3 Intel установила, что с 5 октября по 3 ноября 28 сервисов резидентных прокси направляли трафик из сети Белого дома наружу. По наблюдениям компании, такая активность обычно происходила между 17:00 и полуночью по восточному времени США.

В Layer3 Intel считают, что этот временной шаблон скорее указывает на устройство человека, который регулярно пользуется сетью Белого дома в вечерние часы, чем на публичную гостевую Wi-Fi-сеть. Компания предположила, что на этом устройстве мог быть установлен SDK для прокси.

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Как работают резидентные прокси

Резидентные прокси позволяют арендовать доступ к IP-адресу домашней сети и направлять через него интернет-трафик, скрывая его реальное происхождение. Некоторые приложения и расширения браузеров содержат сторонние комплекты разработки, которые могут создавать прокси-узлы на устройствах пользователей — с их ведома или без него. Затем сторонние сервисы могут продавать доступ к таким узлам.

Компания в сфере кибербезопасности Spur отмечает, что резидентные прокси могут законно использоваться для проверки рекламы и тестирования качества. В то же время злоумышленники могут применять их для обхода географических ограничений и защитных фильтров. По данным издания, хакеры использовали такие прокси, в частности, для создания ботнетов и захвата учетных записей.

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