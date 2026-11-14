В штате Ракхайн на западе Мьянмы в результате авиаудара по лагерю для внутренне перемещенных лиц погибли 12 человек, сообщили очевидцы и представитель спасательной службы. Еще 18 человек получили ранения. Удар произошел вечером в пятницу в лагере Бьяр-Ла в тауншипе Поннагьюн, к северо-востоку от столицы штата Ситтве.

Среди погибших был ребенок

Как сообщает Channel NewsAsia, данные о погибших подтвердил глава спасательной службы Phyusin Yin Khwin Foundation Кхайн Хейн Хтет. По его словам, среди жертв был пятилетний ребенок. Многие жители лагеря проживали там на протяжении четырех лет.

Местные жители рассказали, что после атаки на месте остались разрушенные бамбуковые жилища, перевернутый транспорт, бытовые вещи и одежда. Тела погибших местные жители завернули в пластик и похоронили в импровизированных могилах.

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Ракхайн страдает от боевых действий

Штат Ракхайн является одним из регионов Мьянмы, наиболее пострадавших от гражданской войны после военного переворота 2021 года. По данным издания, территорию штата почти полностью контролирует этническая группировка Араканская армия, а военные Мьянмы блокируют регион и регулярно наносят авиаудары. Связаться с военными для получения комментария относительно последней атаки не удалось.

Мониторинговая организация ACLED оценивает, что с начала гражданской войны в Мьянме погибли более 100 тысяч человек со всех сторон конфликта.

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