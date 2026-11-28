В Мьянме в результате трёх ударов за три дня погибли примерно 60 человек. В субботу, 28 ноября, два авиаудара унесли жизни около 30 человек, ещё 29 человек, по заявлению Национального правительства единства Мьянмы (NUG), погибли в результате атаки в центральной части страны в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Удар по месту проведения свадьбы

Один из субботних авиаударов произошёл в районе Мо-Бье на северо-востоке Мьянмы, где двое внутренне перемещённых лиц готовились к свадьбе. Свидетели сообщили примерно о 20 погибших. Руководитель спасательной организации заявил о 21 погибшем, среди которых пятеро детей, а также более чем 40 раненых.

По словам очевидца, после первого взрыва он прибыл на место и увидел 17 тел и множество раненых. Руководитель организации, помогающей перемещённым лицам, также заявил, что второй боеприпас был сброшен после прибытия спасателей. Военные Мьянмы не предоставили комментариев по поводу трёх атак.

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Атаки в штате Ракхайн и регионе Магуэй

Ещё один авиаудар в субботу поразил рынок в городе Мраук-У в западном штате Ракхайн. Глава местной похоронной организации Хла Маунг У сообщил о девяти погибших. Один из местных жителей рассказал, что его 17-летняя дочь умерла после того, как он достал её из-под завалов.

По данным NUG, в четверг в регионе Магуэй погибли 20 гражданских лиц, в том числе женщины и дети, а также девять бойцов Народных сил обороны. Согласно заявлению NUG и временного правительства федеральной единицы Магуэй, во время атаки использовали четыре авиационные бомбы весом 500 фунтов, 12 артиллерийских снарядов и семь дронов-камикадзе. Удар был сосредоточен на школе и монастыре. Учитель школы сообщил, что бомба упала там, где родители собрались забрать детей, услышав самолёт.

Вооружённый конфликт в Мьянме продолжается после военного переворота 2021 года, когда было отстранено избранное правительство Аун Сан Су Чжи. По данным мониторинговой группы ACLED, в результате боевых действий с участием всех сторон погибли более 100 тысяч человек.

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