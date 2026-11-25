Исследователи Рокфеллеровского университета выяснили, что антитело иммуноглобулин A, или IgA, помогает сдерживать образование опухолей толстой кишки у мышей. У животных, не вырабатывавших IgA, возникало более чем вдвое больше колоректальных опухолей, чем у мышей с нормальным уровнем этого антитела, сообщает ScienceDaily.

Как IgA влияет на клетки кишечника

IgA является одним из наиболее распространенных антител в пищеварительном тракте. Оно взаимодействует с кишечными бактериями и клетками эпителия — внутренней оболочки кишечника, которая постоянно обновляется. Ученые установили, что при отсутствии IgA еще до появления видимых опухолей в этих клетках менялась активность генов, связанных с делением клеток.

Исследователи определили роль рецептора DMBT1 на поверхности эпителиальных клеток. В присутствии кишечных бактерий этот рецептор запускает сигналы, способствующие обновлению слизистой оболочки. В то же время IgA связывается с DMBT1 и сдерживает чрезмерное размножение клеток. Без антитела этот механизм контроля ослабевает, из-за чего клетки могут делиться слишком быстро.

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Результат введения антитела

Команда проверила, можно ли компенсировать недостаток IgA. Мышам, не вырабатывавшим это антитело, вводили IgA перорально. После этого повышенная склонность животных к развитию опухолей толстой кишки исчезла.

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, отмечают, что открытый механизм потенциально может стать основой для будущих стратегий профилактики колоректального рака, в частности после удаления полипов. В то же время опыты проводили на мышах и они не доказывают, что препараты IgA или пробиотики способны предотвращать рак у людей. Ученые также предполагают, что отдельные кишечные бактерии могут способствовать защитным механизмам, связанным с IgA, однако такой подход пока остается спекулятивным.

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