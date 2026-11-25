Исследователи Университета Вермонта в США установили в исследовании на мышах, что генетически обусловленные различия в контроле гаммагерпесвируса связаны с проникновением Т-клеток в мозг. Результаты могут дать подсказки, почему лишь у части людей, инфицированных вирусом Эпштейна—Барр, развивается рассеянный склероз, сообщает News-Medical.

Различия между линиями мышей

Команда под руководством иммунолога Дмитрия Кременцова использовала линии мышей, отличавшиеся генетическим разнообразием. У животных, чья иммунная система хуже контролировала хроническую инфекцию гаммагерпесвирусом, в мозге накапливались специфичные к вирусу Т-клетки. Это происходило еще до развития аутоиммунного заболевания.

У мышей, лучше контролировавших вирус, почти не наблюдалось инфильтрации мозга Т-клетками. Авторы предполагают, что более слабый контроль репликации вируса может способствовать появлению в мозге Т-клеток, которые впоследствии способны активироваться и вызвать заболевание, подобное рассеянному склерозу.

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Возможная связь с вирусом Эпштейна—Барр

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует миелин, защитную оболочку нервной ткани. Повреждение миелина может нарушать передачу нервных сигналов и вызывать проблемы с движением, равновесием и зрением.

В исследовании речь шла о гаммагерпесвирусе у мышей, похожем на вирус Эпштейна—Барр у людей. В материале отмечается, что более 90% людей в течение жизни получают положительный результат теста на вирус Эпштейна—Барр, однако рассеянный склероз развивается лишь у небольшой части из них. Ученые считают, что на эту разницу могут влиять генетические особенности и иммунный ответ.

Команда Кременцова планирует установить гены и иммунные механизмы, связанные с генетической устойчивостью к инфекции. Результаты могут стать ориентиром для дальнейших исследований с участием людей. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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