Ученые Медицинской школы Университета Тафтса в исследовании на мышах установили, что инфекция бактерией Borrelia burgdorferi, вызывающей болезнь Лайма, может оставлять длительные изменения в иммунной системе. Как сообщает News-Medical, эти изменения выявили в костном мозге, где образуется множество клеток иммунной системы.

Эпигенетические изменения в костном мозге

Исследователи использовали мышиную модель и проанализировали клетки костного мозга после инфекции, в том числе у животных, которым впоследствии давали антибиотики. Инфекция вызвала характерные эпигенетические изменения — химические модификации, способные влиять на то, какие гены активируются или выключаются. Результаты работы опубликовали в журнале iScience.

Наиболее заметными эти изменения были в макрофагах — иммунных клетках, которые одними из первых реагируют на инфекцию. Макрофаги распознают потенциальные угрозы, поглощают микроорганизмы и выделяют химические сигналы, привлекающие другие иммунные клетки. В макрофагах, образованных у мышей, ранее подвергшихся воздействию Borrelia burgdorferi, не менее 15 недель после заражения наблюдали подавленную экспрессию генов, связанных с воспалительным ответом.

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Изменения наблюдали и после антибиотиков

Измененный иммунный ответ также выявили у мышей, получавших антибиотики. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что часть таких изменений может формироваться на ранних этапах инфекции и не требует длительного или непрерывного течения бактериального заболевания.

В то же время результаты не доказывают, что аналогичные изменения возникают у людей с болезнью Лайма или что именно они вызывают длительные симптомы. Далее ученые планируют исследовать эпигенетические маркеры в иммунных клетках крови людей после инфекции. Для этого они должны анализировать образцы участников многоцентрового исследования, за которыми наблюдают до 15 месяцев после установления диагноза.

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