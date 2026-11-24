У мышей при умеренном хроническом дефиците цинка наблюдались разные изменения в тонкой и толстой кишках и их микробиомах. Как сообщает News-Medical, исследование провели ученые Корнеллского университета. Животные оставались клинически здоровыми на протяжении всего эксперимента, поэтому команда изучала ранние адаптации, а не последствия тяжелого дефицита цинка.

Разная реакция отделов кишечника

Ученые отслеживали распределение радиоактивного цинка в организмах мышей, анализировали активность генов в кишечных тканях и исследовали микробные сообщества в разных отделах кишечника. И в тонкой, и в толстой кишках при низком уровне цинка усиливалась связанная с интерфероном иммунная активность, что является признаком противовирусной и воспалительной защиты организма.

В тонкой кишке снижалась активность генов, связанных с всасывающей поверхностью клеток, одновременно усиливалась противомикробная защита, связанная со специализированными иммунными клетками. Разнообразие микробиома в этом отделе также уменьшилось.

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Изменения в толстой кишке

В толстой кишке общее микробное разнообразие сохранялось, однако изменился состав бактерий. Увеличилась доля видов, питающихся гликанами — сложными сахарами в структурных компонентах кишечника. Среди них упомянут Clostridioides difficile, который может использовать побочные продукты деятельности таких микроорганизмов.

Также в толстой кишке снизилась активность генов, необходимых для формирования внеклеточного матрикса — структурного каркаса тканей. Автор исследования, доцент подразделения наук о питании Толунаи Бекер Айдемир, отметила, что результаты показывают связь, а не причинно-следственную зависимость между дефицитом цинка и выявленными изменениями.

Статья была опубликована 20 ноября в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. Исследователи считают, что работа может помочь объяснить неодинаковые результаты испытаний добавок цинка при ожирении, диабете 2 типа и воспалительных заболеваниях кишечника.

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