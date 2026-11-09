В городах Англии уровень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью в понедельник достиг отметки «очень высокий» из-за безветренной туманной погоды, которая удерживала выбросы у земли после выходных с фейерверками и кострами. Об этом сообщает The Guardian.

Худшие показатели в Лондоне и Манчестере

По данным правительственного мониторинга, за 24 часа до 10:00 наивысшего уровня по 10-балльной шкале концентрации твердых частиц достигли 11 пунктов наблюдения, преимущественно в Лондоне и Большом Манчестере. Еще 27 пунктов зафиксировали высокий уровень загрязнения в столице, на северо-западе Англии, в Мидлендсе, Йоркшире и на востоке страны.

Наивысшее значение зарегистрировали в районе Хиллингдон на западе Лондона: средняя концентрация частиц PM2,5 за 24 часа составила 129 микрограммов на кубический метр. Это более чем в восемь раз превышает суточную рекомендацию Всемирной организации здравоохранения. В категорию «очень высокого» загрязнения также попали Манчестер-Пикадилли, Уиган, Блэкберн, Престон и Рочдейл.

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Влияние тумана и сезонных празднований

Генеральный директор Clean Air Fund Джейн Берстон отметила, что сети мониторинга не могут точно установить источник загрязнения, однако, по ее словам, оно с большой вероятностью связано с осенними празднованиями. Она указала на сочетание тумана, отсутствия ветра, фейерверков, костров и Дивали.

Директор кампаний Global Action Plan Ларисса Локвуд сказала, что в этот период люди пользуются дровяными печами, разжигают костры и запускают фейерверки, а загрязняющие вещества от транспорта и промышленности не могут рассеяться из-за тумана. Она призвала ввести предупреждения о высоком уровне загрязнения, чтобы жители городов временно не пользовались дровяными печами.

Мэрия Лондона, ссылаясь на прогнозистов Имперского колледжа Лондона, объявила предупреждение о высоком уровне загрязнения воздуха на вторник, 10 ноября. Там сообщили, что показатели в Лондоне резко выросли с пятницы по воскресенье и оставались повышенными в понедельник утром.

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