Исследователи обнаружили высокие уровни загрязнения ртутью в донных отложениях озер возле древних городов майя Коба и Шкач на мексиканском полуострове Юкатан. Как сообщает Cyprus Mail, загрязнение связывают с широким использованием киновари — ярко-красного минерала, состоящего преимущественно из сульфида ртути.

Для майя киноварь символизировала кровь, жизнь и душу. Ее использовали как пигмент для храмов и настенных росписей, а также в церемониях и погребальных обрядах. Ранее устойчивое загрязнение ртутью, связанное с киноварью, уже фиксировали в некоторых городах майя, в частности в Тикале в Гватемале.

Пики загрязнения в озерных отложениях

Авторы нового исследования отобрали керны донных отложений из-под озер возле Кобы и Шкача. В Кобе концентрация ртути резко выросла примерно в 250 году нашей эры и оставалась повышенной около 150 лет — в начале классического периода цивилизации майя.

В Шкаче ученые зафиксировали три периода усиленного загрязнения: приблизительно между 125 и 200 годами нашей эры, еще один — примерно в то же время, что и в Кобе, а также с около 535 до 820 года нашей эры. Последний период продолжался почти до завершения классической эпохи майя.

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Исследование дополняет данные о загрязнении ртутью северных низменностей майя, где таких свидетельств ранее было немного. В отдельных образцах зафиксированы одни из самых высоких известных концентраций ртути для эпохи майя.

Влияние на водные экосистемы

Руководитель исследования, профессор экологических наук Обернского университета Мэтт Уотерс заявил, что в наиболее токсичные периоды уровни загрязнения возле Кобы и Шкача на протяжении столетий значительно превышали современные токсикологические нормативы. Ученые также проследили в осадках сокращение или исчезновение биологических маркеров бактерий, водорослей, цианобактерий, раковинных организмов и личинок комаров-звонцов.

По словам соавтора работы Саванны Вутен, перемещение ртути по пищевой цепи означает, что жители городов майя могли подвергаться воздействию токсина через воду или употребление рыбы. В то же время исследование не устанавливает прямой связи между ртутью и упадком городов майя в конце классического периода, однако отравление ртутью может быть одним из дополнительных факторов экологического давления.

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