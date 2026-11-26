В городе Газа, Палестина, поздно вечером в среду в результате удара израильского беспилотника погибли трое палестинцев. По данным Anadolu Agency, об этом сообщили в больнице «Аш-Шифа».

Удар в районе Туффах

По информации больницы, беспилотник атаковал группу людей в районе Туффах на востоке города Газа. Этот удар увеличил число погибших в результате израильских атак в среду до 10 человек.

Агентство назвало нападение очередным нарушением режима прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который вступил в силу 10 октября 2025 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Атака в лагере Аш-Шати

По данным больничных источников, в результате предыдущих израильских атак в тот день погибли семеро палестинцев. Среди них — руководитель службы внутренней безопасности губернаторства Северная Газа Мохаммед Маджед Абу аль-Ауф, его жена и две дочери-подростка.

На рассвете израильский удар пришелся по дому семьи Абу аль-Ауфа в лагере беженцев Аш-Шати на западе города Газа. Правительственный медиаофис Газы заявил во вторник, что задокументировал 6405 нарушений перемирия. По его данным, в результате этих инцидентов погибли 1690 палестинцев, 6120 получили ранения, а 223 человека были задержаны.

Читай нас в