В Момбасе, Кения, возникли разногласия между окружной ассамблеей и администрацией губернатора Абдулсвамада Нассира из-за задержек с реализацией заложенных в бюджете проектов развития. Местные депутаты заявляют о растущем давлении со стороны жителей, которые требуют объяснений относительно невыполненных обещаний и приоритетов расходов, сообщает Nation Kenya.

Заместитель спикера ассамблеи Фадхили Макарани призвал депутатов и исполнительную власть округа теснее сотрудничать, чтобы утвержденные в бюджете проекты были реализованы. По его словам, ассамблея не должна лишь принимать бюджеты, если средства не превращаются в ощутимые результаты для жителей.

Претензии жителей и депутатов

Во время общественных обсуждений законопроекта о финансах на 2026 год и Годового плана развития на 2027–2028 финансовый год жители поднимали вопросы налогов, качества медицинских услуг, вывоза мусора, стипендий и незавершенных проектов.

Депутат от Микиндани Джексон Мадиало раскритиковал власти округа за то, что они до сих пор не создали Фонд развития избирательных районов. По его словам, губернатор обещал ввести этот фонд четыре года назад. Мадиало также заявил, что внесет предложение о включении студентов колледжей и университетов в окружную программу стипендий.

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Жители Кисауни, Ньяли, Джомву, Ликони и других районов жаловались, в частности, на недостаточную подотчетность, скопление мусора, предполагаемую нехватку лекарств в медучреждениях, переполненные больницы и неравномерное распределение образовательной помощи. В Ликони также поднимался вопрос готовности к ожидаемым наводнениям.

Бюджет и ответственность ассамблеи

Председатель финансового комитета Кибвана Свалех сообщил, что замечания жителей будут переданы ассамблее для рассмотрения. Он признал высокий уровень расходов на оплату труда и отметил, что считает оптимальным распределение 70% бюджета на текущие расходы и 30% — на развитие.

Округ оценивает доступные ресурсы в 18,104 млрд шиллингов: 12,664 млрд на текущие расходы и 5,440 млрд на развитие. Спикер ассамблеи Ахаруб Хатри ответил, что депутаты должны использовать имеющиеся механизмы надзора: обращаться в профильные комитеты, требовать объяснений от ответственных департаментов и добиваться соответствующих решений.

Губернатор Нассир, в свою очередь, защитил работу своей администрации, сославшись на стипендии, оснащение медучреждений, бесплатное дошкольное образование, питание для более чем 10 тысяч детей дошкольного возраста, бесплатную медицинскую помощь детям до пяти лет и бесплатные роды в окружных больницах.

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