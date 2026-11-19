В северной Монголии археологи раскопали гробницу представителя элиты империи сюнну возрастом около 2 тысяч лет. В захоронении обнаружили более 400 предметов, среди которых стеклянная чаша с ручкой, которая, по мнению исследователей, могла быть изготовлена в Римской империи. По данным Live Science, это крупнейшая из всех найденных в Монголии гробниц сюнну.

Девять каменных уровней

Захоронение раскапывали в течение четырех лет на памятнике Дуурлиг-Нарс. В исследовании участвовали Национальный музей Кореи, Институт археологии Монгольской академии наук и Национальный музей Монголии.

Гробница имеет приблизительно квадратную форму и длинный проход. Ее общая длина вместе с проходом составляет около 73 метров. Археологи зафиксировали девять концентрических каменных слоев, каждый из которых меньше предыдущего. Конструкция уходит примерно на 14,5 метра в глубину и напоминает перевернутую пирамиду.

В центральной части сооружения исследователи нашли деревянную погребальную камеру с гробом. Его размеры меньше, чем у других элитных захоронений сюнну. В заявлении Национального музея Кореи предположили, что это может отражать изменения в обществе и ослабление империи сюнну в конце I — II веке нашей эры.

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Предметы из дальних торговых связей

Среди находок есть серебряные украшения для лошадей с кварцевыми вставками и колесо от лакированной конной повозки. Эти вещи указывают на высокий социальный статус похороненного человека.

На дне деревянного гроба также лежали 15 плоских кусков нефрита, перекрывавших друг друга. В захоронения знати династии Хань часто клали по меньшей мере один нефритовый диск би, однако находки из гробницы сюнну имеют неправильную форму и выгравированные узоры. Исследователи считают, что это может свидетельствовать о заимствовании погребальной практики Хань с ее собственной интерпретацией.

Происхождение прозрачной стеклянной чаши с ручкой еще предстоит уточнить с помощью дополнительных исследований. Археологи также планируют проанализировать зубы и волосы из гроба, чтобы определить хромосомный пол похороненного человека и возможную родственную связь с другими людьми, похороненными в комплексе Дуурлиг-Нарс.

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